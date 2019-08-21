أوقف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مدير نظافة المنطقة الشرقية ورئيس فرع الهيئة بالمطرية عن العمل وإحالتهما للتحقيق؛ نظرًا لسوء حالة النظافة ولتقصيرهما الشديد في أداء أعمالهما.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة في حي المطرية تفقد خلالها ميدان المطرية وشوارع الترولي والكابلات والحرية؛ للوقوف على سير الأعمال بالحي وقيام إدارة الحي بالأعمال المنوطة بها من رفع إشغالات ونظافة وقدرة على التفاعل مع المواطنين وحل مشكلاتهم.

وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة ورئيس حي المطرية باستدعاء العمال والمعدات ورفع المخلفات من الشارع، وتكثيف حملات النظافة والمتابعة اليومية لشوارع الحي ورفع الإشغالات.