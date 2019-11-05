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وزير قطاع الأعمال: "مش المفروض نأسس شركة ونقعد جنبها لحد ما نموت"

وزير قطاع الأعمال: "مش المفروض نأسس شركة ونقعد جنبها لحد ما نموت"

جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة تعريفية حول المنح الدراسية في أمريكا

جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة تعريفية حول المنح الدراسية في أمريكا

جامعة المنيا تستعرض خطتها لمحو الأمية بـ "الأعلى للجامعات"

جامعة المنيا تستعرض خطتها لمحو الأمية بـ "الأعلى للجامعات"

صور.. ندوات واجتماعات بأسيوط لتنفيذ خطة مواجهة الزيادة السكانية

صور.. ندوات واجتماعات بأسيوط لتنفيذ خطة مواجهة الزيادة السكانية

ليندسي هويل يفوز برئاسة مجلس العموم البريطاني

ليندسي هويل يفوز برئاسة مجلس العموم البريطاني

واشنطن تعلن مكافأة 20 مليون دولار لمعلومات عن أقدم رهينة أمريكي بإيران

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"البلاك فرايداي" يشعل المنافسة بين الشركات.. وتخفيضات تصل إلى 80%

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. احتمال سقوط أمطار الثلاثاء والأربعاء

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. احتمال سقوط أمطار الثلاثاء والأربعاء

نعي جدة راجح ونفي الشائعات.. والد شهيد الشهامة "مبادئ لا تتجزأ"

نعي جدة راجح ونفي الشائعات.. والد شهيد الشهامة "مبادئ لا تتجزأ"

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