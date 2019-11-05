كشفت المنتجة سارة الطباخ، صاحبة شركة "إيرث برودكشن"، عن موقف الشركة من أزمة محمد الشرنوبي، بعد صدور قرار بإيقافه من قِبل نقابة المهن الموسيقية، وتفاصيل الشرط الجزائي في التعاقد، حيث ذكرت أنه كان من الضروري أن يقوم الشرنوبي بدعم الشركة التي وقفت بجانبه من خلال الالتزام بالاتفاق الذي أبرم معها.

وقالت "الطباخ"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، إنه يجب على الشرنوبي أن يُدرك أن الشركة وقفت بجواره ودعمته على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، حيث إنه من المعروف أن الشرنوبي دخل المجال الفني منذ أن كان عمره 10 سنوات، ولكن الثلاث سنوات الماضية "فرقوا في مشواره الفني".

وتابعت: "الشرط الجزائي ده يعتبر تعويض يُدفع من الطرف المخل بالالتزام، والشرط الجزائي الخاص بمحمد الشرنوبي كان 600 ألف دولار، وده مش مبلغ كبير لواحد فنان بيبقض فلوس بالملايين، مكنش حاجة تعسفية زي ما الناس شايفة، ده عشان يحس بالأمان ويحس إن الشركة اللي هو شغال فيها بتاعته كتبناله 10% من الشركة باسمه، لو محمد رجع الـ600 ألف دولار دلوقتي هتبقى الشركة خسرانة، لأن الدولار دلوقتي سعره مش زي سنتين".

وقررت نقابة المهن الموسيقية، إيقاف الفنان الشاب محمد الشرنوبي، لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، حيث كان النزاع بينهما مطروحا أمام النقابة منذ عدة أشهر وقد اشتكت المنتجة سارة الطباخ المطرب الشاب لعدم التزامه لتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما.

واطلعت النقابة على هذا النزاع في ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه، وفي ضوء المستندات المقدمة من كلا منهما، وخلصت إلى القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع وديا أو قضائيا.