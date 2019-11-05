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طقس اليوم الثلاثاء 5 -11 - 2019 في مصر والدول العربية

طقس اليوم الثلاثاء 5 -11 - 2019 في مصر والدول العربية

قبل غلق التقديم.. شروط الاشتراك في مسابقة "التراث والتنمية المستدامة"

قبل غلق التقديم.. شروط الاشتراك في مسابقة "التراث والتنمية المستدامة"

"رباط".. مشروع إلكتروني لمناهضة الطلاق: خراب البيوت مش بالساهل

"رباط".. مشروع إلكتروني لمناهضة الطلاق: خراب البيوت مش بالساهل

ما هو وسام بوشكين الذي منحه بوتين لأستاذ ألسن عين شمس؟

ما هو وسام بوشكين الذي منحه بوتين لأستاذ ألسن عين شمس؟

شاكر وسوما وقدوري على المسرح الكبير ضمن فعاليات الموسيقى العربية

شاكر وسوما وقدوري على المسرح الكبير ضمن فعاليات الموسيقى العربية

بـ "لاسلكي وجيب".. نجار وسائق يتحولان لأستاذ جامعي ومستشار بالرئاسة

بـ "لاسلكي وجيب".. نجار وسائق يتحولان لأستاذ جامعي ومستشار بالرئاسة

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الكل شارك في إخماده.. القصة الكاملة لحريق الـ 10 ساعات بمصنع قليوب

الكل شارك في إخماده.. القصة الكاملة لحريق الـ 10 ساعات بمصنع قليوب

"البلاك فرايداي" يشعل المنافسة بين الشركات.. وتخفيضات تصل إلى 80%

"البلاك فرايداي" يشعل المنافسة بين الشركات.. وتخفيضات تصل إلى 80%

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. احتمال سقوط أمطار الثلاثاء والأربعاء

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. احتمال سقوط أمطار الثلاثاء والأربعاء

نعي جدة راجح ونفي الشائعات.. والد شهيد الشهامة "مبادئ لا تتجزأ"

نعي جدة راجح ونفي الشائعات.. والد شهيد الشهامة "مبادئ لا تتجزأ"

دروس مجانية بعد صلاة الجمعة صدقة جارية من مدرس إنجليزي

دروس مجانية بعد صلاة الجمعة صدقة جارية من مدرس إنجليزي

النادي الإعلامي يسلم صحفي "الوطن" جائزة المركز الأول للتميز الصحفي

النادي الإعلامي يسلم صحفي "الوطن" جائزة المركز الأول للتميز الصحفي

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