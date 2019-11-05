قالت وزيرة السياحة، إن الوزرة تسعى لتحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال تنفيذ إجراءات هيكلية لتطوير قطاع السياحة، كما أن الدولة حريصة على حصول مصر على جناح كبير في البورصات السياحية الكبرى، موضحًا أن قطاع السياحة يمثل 15 % من الناتج المحلي في مصر، كما أن 12 % من العمالة في مصر تعمل في قطاع السياحة، كما أن المتحف المصري الكبير سيفتح أبوابه أمام الزائرين في الربع الأخير 2020.

وأضافت الوزيرة، خلال حوارها في برنامج "تغطية خاصة"، على شاشة "صدى البلد"، أن منتدى الاقتصاد العالمي أصدر تقرير "التنافسية والسفر" وأشار إلى أن مصر رابع أعلى دولة تحركت في قطاع السياحة والسفر، مضيفة: "تقدمنا مراكز في السياحة المستدامة التي تعني اهتمام الدولة بالمحميات الطبيعية والسياحة الخضراء"، كما أن 10% من الفنادق المصرية لديها علامة النجمة الخضراء.

وأشارت إلى أن مصر حصلت على المركز الأول في القارة الأفريقية للترويج إلى مقصد سياحي وخلق علامة تجارية للدولة المصرية، كما أن الوزارة تعطي دعما ماليا للشركات، للتواجد في فعاليات بورصة لندن السياحية، كما أن عددا كبيرا من النجوم العالمين زاروا مصر الفترة الماضية، كما أن استضافة النجوم العالمين في مصر يعتبر ترويجا غير مدفوع الأجر، ويعطي مصداقية كبيرة للغاية.