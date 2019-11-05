قال رياض جراد، الأمين العم للاتحاد العام لطلبة تونس، إن الإضراب العام، الذي قرر طلبة الاتحاد دخوله جاء للرد على التعسف ضد الطلبة الجامعيين والاستمرار في فضح الجهاز السري لحركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان في تونس.

وأضاف جراد، لـ"الوطن": "على إثر إحالة عدد من الطلبة إلى مجلس التأديب بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس، وطرد الطالب وجيه ذكار لمدة 4 أشهر بكلية الطب بتونس على خلفية منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يهم الاتحاد العام لطلبة تونس أن يعبر أن عمليات الطرد التعسفية وإحالة منضالينا إلى مجالس التأديب تنتدرج في ذات سياق الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له المنظمة الطلابية في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما كشفنا حقيقة الفرع الطلابي للجهاز السري لحركة النهضة وارتباط عدد من منفذى العمليات الإرهابية بها".

وتابع: "أحذر الجميع من رغبة التيارات المتاجرة بالإسلام الصاعد من جديد لسدة الحكم بتونس في استعادة مناخات ما بعد 2011 التي انتعش فيها التطرف والإرهاب وضرب الحريات ومنها حرية العمل النقابي داخل الجامعة وخارجها".

واختتم جراد حديثه: "أدعو كل المناضلين إلى الالتفاف حول منظمتهم والعمل على إنجاح الإضراب العام القطاعى المقرر بكل كليات الطب".