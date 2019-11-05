أحيا الفنان الكبير محمد الحلو، حفلا غنائيا، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28.

قدم الحلو عددا كبيرا من الأغنيات منها، "الوسية كلمات سيد حجاب وألحان ياسر عبد الرحمن، عظيمة يامصر كلمات أحمد علام وألحان وديع الصافي، وياحبيبي كان زمان كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان وليد فايد".

كما قدم أغنية "زيزينيا"، كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان عمار الشريعي وأهيم شوقا كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان صلاح الشرنوبي، وبتلوموني ليه للعندليب من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل، ووحياتك ياحبيبي لسيد مكاوي كلمات حسين السيد وألحان سيد مكاوي، وياحبايب مصر للراحلة شادية كلمات مصطفى الضمراني وألحان حلمي بكر، ولعبة الأيام للراحلة وردة".