"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

- حفل الفنان محمد الحلو، والفنانة آيات فاروق، والفنان المغربي فؤاد زبادي، والفنان اللبناني جهاد عقل وفرقة الحفني على المسرح الكبير الساعة 8 مساءً، وأسعار التذاكر 310 و510 و760 جنيهًا.

- الفنان العراقي فرات قدوري، وفرقة أنغام الشرق، وسعر التذكرة 110 جنيهات.

- مسرحية قصة لعبة بقاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- حفل فرقة أعلام المصطفى للإنشاد الديني في مركز الربع الثقافي بشارع المعز الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 35 جنيهًا.