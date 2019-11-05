دفاعا عن أسما شريف منير.. ريهام سعيد تصف الصحفيين بـ"قطاعين الأرزاق"

دافعت ريهام سعيد عن أسما شريف منير بعدما هاجمت الأخيرة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتراجع وتعتذر عن خطأها.

وقالت ريهام سعيد، في فيديو عبر قناتها على "يوتيوب": "أنا مش هقول رأيي في اللي قالته آسما بس الحكاية اللي بتحصل من المواقع حكاية سخيفة أوي أوي أوي، ويعني أسماء قالت رأيها على الأكونت بتاعها".

وأثنت ريهام سعيد على إمام الدعاة قائلة: "الشيخ محمد متولي الشعراوي ده حاجة كبيرة عندي جدا جدا جدا وهو اللي علمني وليه فضل عليا كتير قوي وقامة كبيرة وميتكررش بالنسبة لي لكن بغض النظر عن مين اتكلم عن ايه هي الست اتكلمت على الأكونت بتاعها الشخصي".

وهاجمت ريهام سعيد المواقع التي تناولت كلام آسما شريف منير: "الصحفيين دلوقتي يدخلوا على الاكونت بتاعك على انستجرام أو الفيس بوك والمفروض انك مش طالع في برنامج ولا حاجة"، مضيفة: " اللي المواقع بتعمله ده مش آدمي".

وتسائلت: "إيه ده وإيه المشنقة اللي بتتحط فجأة كده" مضيفة: "ربنا سترها مع آسما عشان أصحاب شريف منير وعشان فيه ناس وقفوا معاها".

ووجهت ريهام سعيد رسالة للصحفيين قائلة: "يا جماعة الصحفيين فيه يوم هنتحاسب فيه على الأرزاق اللي أنتوا قاعدين تقطعوها والنفسيات اللي انتوا قاعدين تدمروها".

وقالت ريهام سعيد: "مش صح اللي انتوا بتعملوه في أسما شريف منير وهي كانت في منتهى الأدب وطلعت واعتذرت وده وده رأيها وهي حرة في رأيها وممكن يبقى رجل دين عندي انا حاجة كبيرة بس هو بشر زينا".

وتابعت: "اللي اتعمل فيها ده مش آدمي وتاني هقول للمواقع كل لما الدنيا بتهدى تولعوها تاني".