أخبار متفوتاكش.. حجز كمسري قطار طنطا.. وبراءة ريهام سعيد في قضية السمنة

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

النيابة تقرر حجز كمسري قطار طنطا

قررت نيابة طنطا، حجز الكمسري المتهم في واقعة قفز بائعين جائلين من القطار رقم 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، لحين ورورد تحريات المباحث.

السكة الحديد تتعاقد على 300 جرار جديد

قال المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بسرعة العمل على دخول 300 جرار للخدمة، في الوقت الذي تعاقدت فيه على 100 جرار، تصل أول 10 جرارات منها قريبا.

السيسي يرحب بضيوف "الاتصالات الراديوية": تمتعوا بجو شرم الشيخ

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضيوف المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي تستضيف مدينة شرم الشيخ.

براءة ريهام سعيد في قضية "السمنة"

قضت محكمة جنح قسم الجيزة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد، من الاتهامات المنسوبة لها بالسخرية من المصريين في قضية "السمنة"، وذلك فى الجنحة المباشرة المقامة من أحد المحامين، حيث شمل الحكم عدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية.

"مصير واحد بعد 8 أعوام".. لماذا ألقيت جثتا بن لادن والبغدادي في البحر؟

بعد مرور ما يقرب من 24 ساعة على مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، خلال عملية عسكرية نفذها الجيش الأمريكي، ليلة السبت، أعلن عبر شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن جثته جرى دفنها في البحر.

نوبة عصبية.. تفاصيل مصرع طفلة ذبحتها والدتها بسكين بالقليوبية

كشفت تحقيقات أجهزة الشرطة بالقليوبية، في واقعة ذبح ربة منزل، مريضة نفسية، طفلتها البالغة من العمر عامين بسلاح أبيض "سكين" في رقبتها أن المتهمة كانت تحت تأثير نوبة نفسية وعصبية جعلتها تقدم على قتل ابنتها.

مصرع فتاة بعد سقوطها من أعلى عقار بحدائق القبة.. والغموض يسيطر على الحادث

لقيت فتاة عشرينية مصرعها عقب سقوطها من طابق علوي، لإحدى العقارات بشارع مصر والسودان، في حي حدائق القبة بالقاهرة، ما تسبب في وفاتها فور سقوطها.

الأهلى يمدد عقد "إكرامى" 24 شهراً ونصائح وتحذيرات أخيرة لـ"جمعة"

استقرت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، بالاتفاق مع محمود الخطيب رئيس النادى، على تمديد وتجديد عقد حارس الفريق شريف إكرامى حارس مرمى الفريق، لمدة عامين، حيث ينتهى عقده بنهاية الموسم الجارى، وفضلت الإدارة التجديد له، كونه أحد أبرز الحراس الموجودين فى مصر حالياً.

على غرار تركي آل الشيخ.. رئيس الزمالك يطلق مبادرة للتصالح مع الأهلي

أعلن رئيس نادي الزمالك، إطلاق مبادرة للتصالح مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد سلسلة الأزمات بين الطرفين خلال الفترة الماضية، على مختلف الأصعدة، وهو نفس الأمر الذي قام به تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني.