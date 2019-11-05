انتهت وزارة البترول والثروة المعدنية من وضع البئرين الاستكشافيين "بلطيم جنوب غرب -1 وبلطيم جنوب غرب -2" في منطقة دلتا النيل، على خريطة الإنتاج بمعدلات إنتاج تصل إلى نحو 190 مليون قدم مكعب غاز يوميا، ونحو 1300 برميل متكثفات يوميا، في إطار برنامج عمل وزارة البترول لزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من خلال تنفيذ برنامج مكثف للإسراع بمشروعات تنمية الحقول المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج بهدف الاستدامة في تأمين وتلبية احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة المختلفة من الغاز الطبيعي وتوجيه الفائض منه إلى صناعات القيمة المضافة.

جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن الموقف التنفيذي لمشروع تنمية حقل غازات بلطيم، وتم تحقيق الكشف بمنطقة امتياز ميدجاز ضمن عقد تنمية جنوب بلطيم بعمق مياه 25 مترا وبمنطقة تبعد عن منطقة نيدوكو-11 بنحو 18 كيلو مترا، وتتضمن خطة التنمية المبدئية للحقل حفر وإكمال 6 آبار ووضعها على الإنتاج، من خلال تركيب منصة بحرية وخط إنتاج جديد بقطر 26 بوصة وبطول 30 كم لنقل الإنتاج إلى منطقة المعالجة.

وشركة بتروبل القائم بالعمليات نيابة عن هيئة البترول وشركتي إيني وبي بي، نفذت المشروع فعليا ووضعته على الإنتاج خلال 20 شهرا فقط من تاريخ اعتماد خطة العمل من جانب الشركاء في فبراير 2018، حيث تم الانتهاء من تصنيع وتركيب منصة بحرية بوزن نحو 2400 طن خلال مدة لا تتجاوز 16 شهرا، وبدء أعمال الحفر والإكمال للآبار بداية من يونيو 2019، وتم وضع البئرين الأول والثاني على الإنتاج خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2019، وجار حاليا أعمال الحفر للبئر الثالث ضمن خطة التنمية تمهيدا لإكماله ووضعه على الإنتاج.