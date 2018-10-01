طارق الملا: القطاع الخاص يمكنه استيراد الغاز الطبيعي للاستثمار فيه

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن مصر لديها بنية تحتية تؤهلها لتكون مركز إقليمي للطاقة، وأصبح لديها القدرة على استيراد الغاز من الدول التي لا تمتلك تكنولوجيا، وإسالته ثم إعادة تصديره.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن مصر لديها مصانع لإسالة الغاز وشبكة خطوط بين مناطق الاستقبال والتصدير، علاوة على أنها تمتلك سوق كبير وسكانها يصلون إلى 100 مليون نسمة وبها عدد كبير من المصانع.

وأوضح الملا أنه تم إقرار قانون تنظيم سوق الغاز والذي يتيح للقطاع الخاص والشركات المستقلة الدخول في المجال مما يشكل فرصة استثمارية بالغاز الطبيعي.

وأشار الملا إلى أن موقع مصر على حوض البحر المتوسط خصوصًا في ظل ظهور الغاز الطبيعي عند عدد من دول الجوار التي لا تمتلك تكنولوجيا تصنيع الغاز، مشيرًا إلى أنها فرصة للقطاع الخاص تمكنه من تحقيق أرباح كبيرة من خلال استيراد الغاز وإسالته في المصانع المصرية ثم إعادة تصديره.