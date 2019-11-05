نشرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء، صورًا قالت إنها لشقيقة زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، وزوجها وزوجة ابنهما، بعد اعتقالهم شمالي سوريا ونقلهم إلى تركيا.

وقال مسؤول تركي، إن بلاده تستجوب شقيقة البغدادي "رسمية عواد"، والذي قتل في عملية عسكرية في محافظة إدلب السورية، في 26 أكتوبر المنصرم.

وأشار المسؤول، إلى أنه جرى اعتقال شقيقة البغدادي في مدينة أعزاز شمالي سوريا، موضحًا أن السلطات تستجوب أيضًا زوجها وزوجة ابنها اللذين اعتقلا معها.

ولفت المسؤول إلى أن شقيقة البغدادي، التي تبلغ من 65 عامًا، أُعتقلت في حملة مداهمة قرب مدينة أعزاز الحدودية، وتسيطر عليها تركيا، وبصحبتها 5 من أبنائها.