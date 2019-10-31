نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب صورة مُركبة له، أعدتها صحيفة "ديلي واير"، مع الكلب "كونان"، الذي ساهم في القضاء على زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، حيث أظهرت صورة ترامب وهو يقلد الكلب وساما.

وكتب ترامب عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "شكرا ديلي واير.. إبداع لطيف للغاية.. لكن النسخة الأصلية من كونان ستغادر الشرق الأوسط إلى البيت الأبيض في الأسبوع المقبل".

ونشر ترامب نفس الصورة عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، معلقا: "بطل أمريكي".

وشارك الكلب، الذي ينتمي إلى فصيلة "المالوينو"، القوات الأمريكية في الهجوم على مخبأ أبو بكر البغدادي في محافظة إدلب بسوريا، وأصيب خلال العملية بجروح طفيفة، لكنه عاد إلى مزاولة عمله بعد تعافيه، وذلك حسبما ذكرت "روسيا اليوم"، في وقت سابق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأحد، مقتل البغدادي في عملية عسكرية أمريكية في شمال غرب سوريا.

وقال ترامب إن البغدادي الذي نصّب نفسه "خليفة" على "دولة إسلامية" تحكمت في وقت من الأوقات بمصائر سبعة ملايين شخص على مساحة تفوق 240 ألف كيلومتر مربع تمتد بين سوريا والعراق، عام 2014، مات "ميتة كلب".