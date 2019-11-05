تقدم عدد من البنوك العديد من خدمات القروض للمواطنين، لتسهيل الحصول على الاحتياجات الأساسية، ويقدم البنك التجاري الدولي CIB خدمة التقديم على القرض البنكي وبطاقة الائتمان أونلاين، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك، بحد أقصى يصل إلى 500 ألف جنيه.

وتستعرض "الوطن" كيفية التقديم على القرض أونلاين منالبنك التجاري الدولي CIB والشروط والمستندات المطلوبة للتقديم على القرض، بخصم يصل إلى 50% على المصاريف الإدارية للقرض وبطاقة الائتمان بدون مصاريف إصدار لمدة سنة.

شروط التقديم على القرض أو بطاقة الائتمان أونلاين من بنك CIB

يجب فتح حساب بنكي لآخر 6 أشهر للعملاء الجدد.

يتحدد مبلغ القرض وفقا للتعاملات على كشف الحساب البنكي.

تأمين على الحياة خلال فترة سداد القرض.

نسبة الفائدة للقرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة تتراوح بين 27% إلى 29%.

المستندات المطلوبة للتقديم على القرض أو بطاقة الائتمان أونلاين من بنك CIB

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

سجل تجاري حديث.

كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر للعملاء الجدد فقط.

إيصال مرافق حديث لفاتورة الهاتف أو الكهرباء أو الغاز بحد أقصى 3 أشهر.

كيفية التقديم على القرض أو بطاقة الائتمان أونلاين من بنك CIB

يمكن التقديم على القرض أو بطاقة الائتمان إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للبنك من هنا، لتظهر استمارة ملء البيانات.

يدخل العميل اسمه بالكامل في الخانة الخاصة بالاسم.

يدخل العميل الرقم القومي الخاص بالعميل.

وتأتي الخطوة التالية بمطالبة العميل بإدخال رقم الموبايل الخاص به.

إدخال البريد الإلكتروني ليتمكن البنك من مراسلة العميل إلكترونيا.

يحدد العميل في الخطوة التالية ما إذا كان عميلا للبنك أم لا، ويتم اختيار المدينة التابع لها العميل.

تحديد المنطقة التابع لها.

يختار العميل الطلب المقدم عليه إذا كان بالحصول على قرض أو بطاقة الائتمان.

اختيار نوع الاشتراك في الحساب إذا كان بتحويل الراتب أو عدم تحويله أو لأصحاب الأعمال الحرة.

تحديد جهة العمل الخاصة بالعميل.

يسجل العميل المسمى الوظيفي الخاص به.

وبعد الانتهاء من تسجيل البيانات يتم الضغط على زر الحفظ لإرسال الطلب للبنك.