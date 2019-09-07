أعلن البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الرسمي، حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، والتي جاءت على النحو التالي:
Customer Relationship Representative
مكان العمل: 6 أكتوبر، الدقي والجيزة
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.
- معرفة بجميع المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد.
- حد أقصى سنتين للخبرة.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــــا.
User Experience Designer
مكان العمل: الجيزة
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- درجة البكالوريوس في الأعمال أو المالية أو المحاسبة أو تكنولوجيا المعلومات أو أي مجال ذي صلة.
- خبرة من سنتين لـ5 سنوات.
- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــــا.
Mobile Products Sales Agent / Outsource
مكان العمل: الجيزة
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- درجة البكالوريوس في الأعمال أو التجارة أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الخبرة المصرفية/ البيع بالتجزئة.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــــا.
GCR officer
مكان العمل: الجيزة
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو المالية أو أي تخصص ذي صلة.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المؤسسات المالية.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- إجادة التعامل مع برامج الحاسب الآلي.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــــا.
Credit Cards/ Personal Loans Collector
مكان العمل: هليوبوليس
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- درجة بكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو المجالات ذات الصلة.
- خبرة لا تقل عن سنتين.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- امتلاك مهارات التواصل.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــــا.