أعلن البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الرسمي، حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، والتي جاءت على النحو التالي:

Customer Relationship Representative

مكان العمل: 6 أكتوبر، الدقي والجيزة

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- معرفة بجميع المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد.

- حد أقصى سنتين للخبرة.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــــا.

User Experience Designer

مكان العمل: الجيزة

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- درجة البكالوريوس في الأعمال أو المالية أو المحاسبة أو تكنولوجيا المعلومات أو أي مجال ذي صلة.

- خبرة من سنتين لـ5 سنوات.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــــا.

Mobile Products Sales Agent / Outsource

مكان العمل: الجيزة

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- درجة البكالوريوس في الأعمال أو التجارة أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الخبرة المصرفية/ البيع بالتجزئة.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــــا.

GCR officer

مكان العمل: الجيزة

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو المالية أو أي تخصص ذي صلة.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المؤسسات المالية.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- إجادة التعامل مع برامج الحاسب الآلي.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــــا.

Credit Cards/ Personal Loans Collector

مكان العمل: هليوبوليس

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- درجة بكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو المجالات ذات الصلة.

- خبرة لا تقل عن سنتين.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- امتلاك مهارات التواصل.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــــا.