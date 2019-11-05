أكد الدكتورعلاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن الحملات مستمرة علي الأسواق لضبط السلع الفاسدة التي تهدد حياة المواطنين، وشنت مديرية الطب البيطري خلال شهر أكتوبر الماضي برئاسة الدكتورة أمل العسيلي، 15 حملة على أماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك بدائرة المحافظة، وأسفرت عن تحرير عدد 42 محضر وضبط كمية 10.916 طن عبارة عن لحوم مذبوحة خارج المجازر، ومصنعات لحوم ودواجن وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي ،وقد تحررت المحاضر وتم العرض على النيابات المختصة.

وشدد المحافظ على تكثيف الجهود المشتركة بين الجهات الرقابية والوحدات المحلية، وشن حملات مفاجئة ومكثفة لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار والقضاء على كافة صور وأشكال الغش التجاري، ومروجي السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وحماية المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وقال إننا لا نألوا جهدا في الحفاظ على صحة المواطنين ووصول منتج صحي آمن إليهم من المنتجات ذات الأصل الحيواني المطابقة للاشتراطات الصحية السليمة.