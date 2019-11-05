أمرت نيابة مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل شاب بسبب خلافات مالية، وقيامهما بإلقاء جثته أمام كوبري بمدخل قرية الغبايشة.

وكان اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارا من اللواء هيثم عطا رئيس البحث الجنائي بمديرية الأمن، ومن العميد ياسر غانم مأمور مركز شرطة سيدي سالم بالعثور على جثة "جمعة.س.ف"، 25 عاما، مقيم بقرية الغبايشة التابعة لسيدي سالم مقتولاً ومُلقى أمام كوبري القرية.

وانتقل الرائد محمد عبدالعزيز رئيس مباحث سيدي سالم، ومعاوناه إلى مكان الحادث، حيث تبين وجود جثة للقتيل على كوبري بجوار القرية وبها آثار ضرب على الرأس. وبسؤال أهالي القرية، أقروا بأن الكهرباء انقطعت عن القرية مساء الأحد، لمدة تقارب الساعة وقت ارتكاب الجريمة، ثم عادت ليفاجأ أهالي القرية بجثة القتيل وحرر المحضر رقم 9462 لسنة 2019، وجرى العرض على النيابة التي أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي.

وأمر مدير الأمن بسرعة ضبط الجناة، وبالتنسيق مع الأمن العام، تبين أن وراء قتله شقيقين لوجود خلافات مالية بينهم، حيث توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة، هما " أ.م"، 20 عاماً، وشقيقه "م.م"، 17 عاماً، مقيمان بنفس القرية، وذلك لوجود خلافات مالية سابقة بينهما، وأنهما قاما بالاعتداء عليه بعصا غليظة "شومة" على رأسه، فسقط غارقا في دمائه، وفارق الحياة.