وصف محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أعمال التطوير والتحديث بمطار شرم الشيخ الدولي التي افتتحها وزير الطيران المدني، وتشمل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب رقم 2 بالمطار، في إطار خطة وزارة الطيران المدني لاستيعاب الأعداد المتزايدة للركاب، خاصة في الموسم الشتوي الحالي المتوقع أن يشهد حركة سياحية كبيرة بمدينة شرم الشيخ، بأنّها إنجاز تاريخي يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي نجح بكل كفاءة واقتدار في تحقيق مثل هذه الإنجازات القومية الكبرى.

وأشاد المسعود في بيان عنه اليوم، بخطة توسعة مبنى الركاب رقم 2 لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويًا وزيادتها فيما بعد لتصل سعة المطار إلى 20 مليون راكب سنويًا، وزيادة البوابات من 8 إلى 12، حيث تم تركيب كاميرات مراقبه تحذيرية، وكاميرات عالية الجودة، وتأمين الأبواب وتكامل بين كاميرات المراقبة ونظام التحكم بالأبواب، بخلاف تركيب منظومة الكشف الأوتوماتيكي لأول مرة في مصر، وشاشات عرض معلومات وبوابات بيومترية لدخول الموظفين، إضافة إلى تنفيذ أعمال تطوير والتجميل حول الصالة بتكلفة إجمالية 800 مليون جنيه، والتي نفذتها شركة المقاولون العرب.

ووجّه النائب تحية لوزير الطيران، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، للاهتمام الكبير وغير المسبوق في تاريخ شرم الشيخ للترويج للسياحة داخل هذه المدينة الساحرة العالمية، مؤكدا أنّ اللواء خالد فودة بذل جهودا كبيرة وجبارة وحقق نجاحات كبيرة وغير مسبوقة تفوق الخيال لجذب السياحة العالمية ومن مختلف دول العالم لمدينة شرم الشيخ.

وقال المسعود: "ليت كل المحافظين داخل المحافظات السياحية والأثرية بصفة عامة، وداخل محافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر والقاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح، على نفس مستوى أداء اللواء خالد فودة في الاهتمام بملف السياحة"، مؤكدا أنّ الملف هو الذي ستكون لديه القدرة على قيادة الاقتصاد المصري نحو العالمية.