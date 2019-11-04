ناشد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الوزراء بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بتوفير التأشيرات القانونية للأعضاء على الطلبات التي تقدم لهم، مؤكدا أن أي وزير يقدم تأشيرات ليست منضبطة سيتم التعامل معه بالقانون.

عبدالعال: أي وزير يعطي تأشيرة غير منضبطة سنتعامل معه بالقانون

جاء ذلك في حديثه بالجلسة العامة الاثنين، حيث داعب وزير الآثار عقب الانتهاء من مناقشة قانون المتحف المصري الكبير، بقوله "رايح فين يا سيادة الوزير.. شوف طلبات النواب.. ولازم تكون التأشيرات مضبوطة.. وأي وزير يؤشر على طلب لازم يكون عارف إن تأشيرته هيتم تنفيذها وقانونية.. لأن أي وزير يعطي تأشيرة غير منضبطة سنتعامل معه وفق القانون".

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير.

وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة.