نائب يعتذر لرئيس "العامة للطرق" السابق.. ويطالب "فرج" بفتح ملفات الفساد

وجّه محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تحية للواء مهندس نادر سمير رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، بعد طلبه إنهاء إعارته لوزارة النقل من القوات المسلحة، وعدم الاستمرار في منصبه رئيسا للهيئة نظرا لظروفه الصحية، معربا عن أمله في أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل.

وقال زين الدين في بيان عنه اليوم: "أعتذر وبشدة للواء نادر سمير، لأنني اتهمته بالتقصير والفساد والإهمال في ملف رصف وصيانة الطرق الداخلية، وطالبت وزير النقل بإقالته، ولم أكن على علم بمرضه"، مناشدا كل مسؤول في هذه الظروف التاريخية التي تمر بها مصر، يكون غير قادر على العطاء سواء لظروف مرضية أو اجتماعية أو نفسية، أن يتخذ اسلوب اللواء نادر سمير منهجا له، ويسارع بتقديم استقالته.

وطالب النائب، المهندس سامي فرج القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، بعد إصدار الوزير قرارا له بالتكليف بفتح ملفات إهدار الملايين وربما المليارات من الجنيهات التي تم صرفها على الطرق الداخلية بمصر، مؤكدا أنّه يتم التعاقد مع المقاولين لإنشاء وإصلاح الطرق الداخلية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، ويتم البدء فيها، وبعد فترة قصيرة تتوقف عن العمل، ما يعد فسادا وإهدارا سافرا ومتعمدا مع سبق الإصرار والترصد للمال العام.