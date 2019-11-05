تقدمت مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والاتصالات، بشأن استغلال الجماعات الإرهابية لتطبيقات الهواتف الذكية لنشر أفكارها دون وجود رقابة حقيقية عليها.

وقالت عطوة إنّ الفترة الماضية شهدت انتشارا كبيرا لتطبيق "تيك توك" على أجهزة الهواتف الذكية، وانتشر بسرعة البرق خاصة بين فئة الشباب، ووصل عدد مستخدمي "تيك توك" النشطين حول العالم في ديسمبر الماضي أكثر من 250 مليون مستخدم حتى عام 2018، وزاد العدد للأضعاف خلال العام الحالي.

وتابعت أنّه بسبب انتشار هذا التطبيق الواسع بين الشباب والمراهقين، استغلته الجماعات الإرهابية في تحويل مساره من محتوى ترفيهي يتداوله الشباب بمقاطع خاصة حول تقليد بعض الأغاني أو مقاطع الأفلام، إلى منفذ لعرض أناشيده ولقطات تُظهر بعض الجثث ومقاتليه.

وأكدت أنّ بعض الفيديوهات على التطبيق توثق كيفية تركيب قنبلة يدوية الصنع، وأيضا العمليات الإرهابية، كما أنّ مقاطع الفيديو احتوت على صور لجثث في الشوارع ونساء يؤيدن انضمامهن للتنظيم.

ونوهت بأنّ المقاطع المنشورة تضمنت موسيقى جاذبة لفئات المراهقين، بينها عمليات القتل التي نفذها التنظيم، وكذلك عناصر نسائية يحاولن استقطاب الشباب من خلال إبداء سعادتهن بإنضمامهم للتنظيم، موضحة أنّه في زمن قصير أصبح لها ما يزيد عن 1000 متابع.

وأشارت إلى أنّ تطبيق "تيك توك" ليس عليه الرقابة الصارمة بالقدر الكافي كما هي بالنسبة لتطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل فيس بوك وتويتر، ولأن تلك الجماعات الإرهابية تدرك هذا الأمر بشكل كبير فاتجهت لنشر مقاطعها الإرهابية.

وطالبت بضرورة التواصل مع الشركة المالكة للتطبيق لحذف أي فيديوهات تدعم الجماعات الإرهابية وتروج لأفكارها الهدامة، بجانب انتباه الأجهزة الأمنية في مصر لهذا النوع من التطبيقات.