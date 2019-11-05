محامي شهيد الشهامة يطالب بتعديل قانون الطفل: 15 سنة عقوبة راجح وشركاة

طالب عبد العزيز نصير محامي محمود البنا الشهير إعلاميا بـ "شهيد الشهامة"، مجلس النواب ببحث آليات تعديل القوانين الخاصة بالطفل، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وأكد نصير، لـ"الوطن" أن مقتل محمود البنا يعد قتلا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، متوقعا توقيع المحكمة أقصى عقوبة على "راجح" وأصدقائه.

وأضاف أن المحكمة لن تستطيع تنفيذ حكم الإعدام أو السجن المؤبد على المتهمين لأنهم مخاطبين بقانون الطفل، والذي حدد الطفل بأنه كل من لم يتجاوز سن الـ 18 عاما، مشددا على أن أقصى عقوبة للحدث هي السجن 15 عاما، بما يتناسب مع أحكام القانون المصري للطفل.

وأوضح "نصير" ، أنه من منطلق ثبوت الجريمة وثبوت التخطيط والإعداد لها من قبل المتهمين، فإنه يتوقع توحيد العقوبة على المتهمين لأنهم فاعلين أساسين في قضية القتل وقاموا بالإعداد لها، خاصة للمتهمين الثلاثة الأوائل في القضية، مضيفا أن المتهم الرابع الذي ساعد راجح على الهروب من الممكن أن يكون موقفه أفضل من باقي المتهمين الثلاثة.