في 8 محافظات مختلفة.. خطوات حجز شقة في إعلان وزارة الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية طرح وحدات سكنية جديده كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم في 8 محافظات مختلفة، وتتكون الوحدات من 3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 مترا بنظام التمليك، بسعر وصل إلى 197 ألف جنيه.

وتستعرض "الوطن" موعد بدء التقديم والشروط والمستندات المطلوبة للتقديم على الوحدات السكنية التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

الشروط المطلوبة للتقديم على الوحدات السكنية

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون المتقدم من محدودي الدخل ولا يزيد دخله السنوي من كافة مصادر دخله عن 68 ألفا و400 جنيه، بما يعادل 5 آلاف و700 جنيه شهريا للمتزوج، وصافي مرتب سنوي 50 ألفا و700 جنيه، بما يعادل 4 آلاف و200 جنيه شهريا للأعزب.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما وألا يزيد عن 50 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو مرتبط عمله بإحدى المدن الجديدة التابعه للمحافظة أو المحافظات المجاورة، وتكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة.

المحافظات المطروح بها الوحدات السكنية

تطرح وزارة الإسكان الوحدات السكنية الجديدة في 8 محافظات مختلفة وهي: الدقهلية، الغربية، المنوفية، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية والاسماعيلية.

إسلوب السداد

يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنا.

يتم تخصيص الوحدات إلكترونيا عن طريق إجراء قرعة عشوائية على الحاسوب.

في حالة زيادة عدد المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية عن العدد المطلوب، تكون الأولوية طبقا لما ورد بكراسة الشروط.

خطوات الحجز والتمويل

يتم سداد مقدم الحجز بمبلغ 14 ألف جنيه مصري، وفي حالة عدم التخصيص يتم استرداد المبلغ.

سداد الرسوم الإدارية التي تبلغ 150 جنيها.

يكون البيع بنظام التمويل العقاري المدفوع بفائدة 7% سنويا ثابتة لا يتم تغييرها طوال فترة التمويل وتسدبد الأقساط.

تصل مدة التمويل إلى 20 عاما بحد أقصى.

أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه.

يتم سداد 5% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة عند التعاقد.

موعد بدأ التقديم على الوحدات السكنية

يتم فتح باب التقديم على الوحدات السكنية الجديده اعتبارا من 11 نوفمبر الحالي وحتى 12 ديسمبر المقبل، ويسمح للمواطنين بالتقديم وبينهم ذوي الإعاقة.

يتم شراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة الحجز في الوقت الحالي وحتى انتهاء التقديم من مكاتب البريد المميكنة على مستوى المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، بمبلغ مالي قدره 100 جنيه.

يذكر أنّ وزارة الإسكان الاجتماعي أعلنت فتح باب التقديم على الوحدات السكنية لذوي الإعاقة 3 نوفمبر وحتى 10 نوفمبر الحالي.