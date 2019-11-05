قال وزير التموين إنّه لا يوجد أي عجز في السلع التموينية والاحتياطي مستقر ويكفي لمدة 3 أشهر، موضحا أنّ الأرز الصيني يكفي حتى ديسمبر المقبل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز يحتاج لزراعة نحو 1.4 مليون فدان على الأقل.

وطالب وزير التموين خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، برئاسة النائب أحمد سمير قبل قليل، بعقد اجتماع مشترك مع لجان "التضامن والاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب"، لوضع تصور بخصوص مستقبل الدعم في مصر يكون في صالح المواطن بشكل أساسي، وبحث قضية التحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.