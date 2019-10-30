أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار المنتجات الغذائية والسلع انخفضت عما كانت عليه العام الماضي.

واستعرض وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منذ قليل بحضور رئيس الوزراء وعددا من الوزراء والمسؤولين، بعض المنتجات التي انخفضت قيمتها، قائلا إن الأرز كان يتراوح بين 10 و12.5 جنيه، والآن أصبح يتراوح بين 7.5 و9 جنيهات، والسكر كان بـ 9.5 جنيه واليوم يتراوح سعره بين 7.5 و8 جنيهات، والزيت كان سعره 16 جنيها واليوم تراوح بين 14.30 و15 جنيها، والمكرونة كانت بـ8.30 جنيه، وأصبحت 7.30 جنيه.

وأوضح الوزير أن هناك تحسن ملحوظ في الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، وهو أمر اهتمت به الحكومة للغاية، مشددا أن جميع السلع متوافرة في الأسواق بكميات جيدة.

وأوضح أن احتياطي القمح في مصر أصبح يكفى 4.8 شهر، وهو رقم كبير، والسكر يكفي 6 أشهر، والزيت يكفي 3.8 شهر، والأرز يكفي 3 أشهر، موضحاً أنه سيتم فتح موسم شراء الأرز قريباً.

وأشار إلى وجود عقود مستمرة من الدواجن سواء المستوردة أو الإنتاج الحي، حتى آخر أبريل المقبل، واحتياطي اللحوم المجمدة يكفى 4.4 شهر، وهناك عقود مستمرة على اللحوم الحية، وهناك زيادة في معروضها، ما أدى إلى انخفاض أسعارها في الأسواق مؤخراً.