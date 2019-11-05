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مروان محسن:

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مصادر: النيابة قد تستأنف على قرار إخلاء سبيل فتاة العياط

مصادر: النيابة قد تستأنف على قرار إخلاء سبيل فتاة العياط

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