قال رفيق الضو نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، إنّ مصنع الدرفلة الثالث بالشركة، يساهم في تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة الكميات المتاحة من منتج عالي الجودة طبقًا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية.

ولفت الضو خلال كلمته أمام الرئيس السيسي في أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق منطقتي السويس وجنوب سيناء، إلى أنّ المصنع هو أكبر خط إنتاج منفرد لدرفلة حديد التسليح، يستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا التي وصلت إليها صناعة الصلب الحديثة.

وتابع أنّ فوائد الحديد لا تقتصر على استخدامه كمنتج فقط، إذ إنّ تصنيعه له فوائد كثيرة، فمن ناحية توفير آلاف فرص العمل للشباب من فنيين ومهندسين وعمال، ومن ناحية تشغيل عشرات الصناعات كالحراريات وأقطاب الجرافيت وصناعة الجير والغازات الصناعية والصناعات الهندسية وبناء السفن والسيارات، إضافة إلى قطاع الخدمات والنقل.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، أنّ شركة السويس للصلب اهتمت بأعمال المشاركة الاجتماعية، وتحسين البيئة، وتطوير العنصر البشري الذي يعد كنزها الأكبر، لافتا إلى أنّ الشركة طوّرت منهجا دراسيا فنيا لأبناء المرحلة الإعدادية، بالتعاون مع أكاديمية السويد للتعليم الفني والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، تحت إشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني.

وللحفاظ على البيئة، قال الضو إنّ الشركة استغنت عن استخدام مياه النيل بالكامل في العمليات الصناعية واستبدلتها بمياه الصرف، إذ تنقيها الشركة وتعيد استخدامها، ما وفر لمدينة السويس نحو 28 ألف متر مكعب من مياه الشرب يوميًا.