عاتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير النقل، بسبب طول الفترة التي استغرقتها أعمال المرحلة الأولى من طريق خدمة المحاجر، قائلا: "مش قلنا إننا هنمد الطريق ده لغاية الـ..."، ليقاطعه وزير النقل قائلًا: "دي سيادتك المرحلة الأولى فقط، كانت فيها نزع ملكية وبتكمل دلوقتي".

وأضاف السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظتي جنوب سيناء والسويس، معاتبا وزير النقل: "الكلام ده بقاله سنة"، ليعقب الأخير: "حاضر يا أفندم، خلال 3 شهور هنخلصهم".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظتي جنوب سيناء والسويس، في إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.

من بين المشروعات افتتاح الرصيف البحري لشركة سوميد، ومشروعات كباري وإسكان في منطقة الطور وأبوزنيبة، وطريق على قناة السويس وكوبري الجيش المصري بمدخل السويس، وافتتاح المرحلة الأولى من طريق خدمة المحاجر، من نفق المشير محمد علي فهمي حتى طريق السويس وزعفرانة، والنفق شرم الشيخ ومشروعات خاصة بالحديد والصلب.

ومعظم المشروعات التي يفتتحها السيسي قومية تصب في إطار البنية الأساسية للدولة التي تهدف للتنمية الشاملة، وتحقيق معدلات التنمية وجذب الاستثمار، إذ إنّ البنية الأساسية مهمة ودونها لن يتم جذب المزيد من استثمارات، وهي أدوات تخدم التنمية.