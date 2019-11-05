علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استعراض وزير الإسكان جهود الدولة المصرية في إنجاز طريق "وصلة أم قمر"، قائلا: "الناس ممكن تتصور إن مفيش حركة عليها، يا ريت نكون صورنا ده وورينا حجم العربيات والحمولات الثقيلة اللي بتستخدم الطريق ده، من المحاجر لغاية مناطق استخدامها في القاهرة، وحجم العربيات اللي بتتحرك من طريق السويس القاهرة إلى طريق الإسماعيلية القاهرة، اللي هو حوالي 40 كم".

وأضاف السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظتي جنوب سيناء والسويس: "لو حضراتكم ترصدوها هتعرفوا إن مفيش طريق معمول عشان يبقى ترف، لأ ده عشان يبقى خدمة وييسر على حركة النقل في مصر، اللي بنعتبرها بداية الاستثمار الحقيقي ونكون في مستوى تاني من النمو".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظتي جنوب سيناء والسويس، في إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.

من بين المشروعات افتتاح الرصيف البحري لشركة سوميد، ومشروعات كباري وإسكان في منطقة الطور وأبوزنيبة، وطريق على قناة السويس وكوبري الجيش المصري بمدخل السويس، وافتتاح المرحلة الأولى من طريق خدمة المحاجر، من نفق المشير محمد علي فهمي حتى طريق السويس وزعفرانة، والنفق شرم الشيخ ومشروعات خاصة بالحديد والصلب.

ومعظم المشروعات التي يفتتحها السيسي قومية تصب في إطار البنية الأساسية للدولة التي تهدف للتنمية الشاملة، وتحقيق معدلات التنمية وجذب الاستثمار، إذ إنّ البنية الأساسية مهمة ودونها لن يتم جذب المزيد من استثمارات، وهي أدوات تخدم التنمية.