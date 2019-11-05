افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس، مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة، وسأل الرئيس عما إذا كانت عمليات التشوين تُجرى في المصنع.

وقال اللواء مصطفى أمين مدير مشروعات جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة: "في تشوينات جاهزة بالداخل، لأغراض المعرض وإظهار التشغيلات الفنية، وهناك 250 ألف متر مربع معمولة في المنطقة اللوجستية، ومليوني متر للتشوينات الأساسية سواء البلوكات الكاملة قبل التشغيل أو الإنتاج الكبير المعد للبيع والتصدير".

وردّ الرئيس قائلًا: "مجمعات الرخام وأي منتجات لازم يبقى لها نظم ميكنة كاملة في غرفة التحكم، يوم بيوم، والمتر واللي دخل من المخازن واللي خرج في المخازن الرئيسية".

وأضاف: "لوز عاوزين نعمل حوكمة حقيقية ونجابه أي فساد ممكن يبقى متحقق، مفيش قدامنا غير الميكنة ونظم المعلومات لتحييد أي خطأ مقصود أو غير مقصود".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظتي جنوب سيناء والسويس، في إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.

من بين المشروعات افتتاح الرصيف البحري لشركة سوميد، ومشروعات كباري وإسكان في منطقة الطور وأبوزنيبة، وطريق على قناة السويس وكوبري الجيش المصري بمدخل السويس، وافتتاح المرحلة الأولى من طريق خدمة المحاجر، من نفق المشير محمد علي فهمي حتى طريق السويس وزعفرانة، والنفق شرم الشيخ ومشروعات خاصة بالحديد والصلب.

ومعظم المشروعات التي يفتتحها السيسي قومية تصب في إطار البنية الأساسية للدولة التي تهدف للتنمية الشاملة، وتحقيق معدلات التنمية وجذب الاستثمار، إذ إنّ البنية الأساسية مهمة ودونها لن يتم جذب المزيد من استثمارات، وهي أدوات تخدم التنمية.