أثارت مشاهد القبض على طفل 11 عاما ردود أفعال غاضبة في الشارع التركي في مساء يوم 3 نوفمبر، وأثناء عملية تفتيش قوات الشرطة في مدينة باتمان التركية ألقت قوات الشرطة القبض على طفل كان يمسح زجاج السيارات في حركة المرور.

وقالت صحيفة سوزجو أن المشاهد تُظهر تجاهل ضابط الشرطة صرخات وتوسلات الطفل، مما أدى لتدخل المواطنين في الشارع وإبدائهم رد فعل غاضب تجاه الواقعة، وقد صورت المشاهد بهاتف محمول وتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، مما أثار ردود أفعال غاضبة وواسعة بسبب طريقة تعامل الشرطة مع طفل 11 عاما واعتقاله من الأساس.