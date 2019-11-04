كشف الإعلامي عمرو أديب عن واقعة منح السلطات التركية لبعض الإرهابيين الهاربين لجوازات سفر تركية بعد تغيير أسمائهم، خلال حلقة الأحد من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وأوضح أديب، أن تركيا منحت القيادي الإرهابي الهارب مدحت أحمد الحداد رئيس تنظيم الإخوان الإرهابي جواز سفر تركي جديد باسم "عبدالله ترك"، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يمكن هذه العناصر الإرهابية من الحركة والتنقل بحرية في أوروبا وممارسة أعمالهم الإرهابية الموجهة ضد مصر.

وكشف أديب أيضًا عن تحول أسامة محمد حسن جادو العضو البارز بتنظيم الإخوان في تركيا، والذي صدرت ضده أحكام بالسجن من القضاء المصري لتورطه في جرائم إرهابية والذي تحول إلى أسامة جاد أوغلو.

وتابع: "الناس دي أخدت أسماء جديدة وشخصيات جديدة زي ما بنشوف في الأفلام الأمريكاني عشان ينطلقوا كإرهابيين أتراك".

وتغير أيضًا محمد عبدالعظيم محمد البشلاوي العضو البارز في تنظيم الإخوان الإرهابي في تركيا، والذي حصل على أحكام بالسجن من القضاء المصري لتورطه في جرائم إرهابية والذي تغير لـ"مرات جول".

وجاء من بين الأشخاص الذين منحوا أسماء غير أسمائهم وزير الاستثمار بحكومة الإخوان يحيى حامد، والذي حصل على الجنسية التركية في 2015، وكذالك القيادي الإخواني الدكتور سيف الدين عبدالفتاح والذي كان يعمل مستشارا لرئيس الجمهورية في حقبة الإخوان، والذي حصل على الجنسية التركية في مايو 2018.

واعتبر أديب أن تغيير هؤلاء لأسمائهم من خلال جوازات السفر التركية الجديدة جاء من أجل تضليل الأنتربول الدولي لعدم القبض عليهم بسبب الجرائم التي أرتكبوها وأنهم قصدوا بذلك انهاء وجودهم كمصريين والحياة بأسماء تركية وبوجود تركي جديد.