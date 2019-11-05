مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، محمود إبراهيم رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، والرائد محمد فتحي محمود المشرف على المشروع، خلال افتتاحهما محورين عرضيين يصلان بين طريق السلام والطريق الدائري بشرم الشيخ.

وافتتح الرئيس السيسي المشروع عبر الفيديو كونفرنس، لكنه لاحظ وجود "فازات كبيرة" على جنبات الطريق، فعلق مازحا: "انتوا هتسيبوا الحاجات اللي انتوا حاطينها تزينوا بيها الطريق ولا إيه؟!".

وأضاف الرئيس: "أرجو من القوات المسلحة ووزارة الداخلية فيما يخص طريق شرم الشيخ وعملية استلامه، وضع القوات اللازمة لتأمين الـ7 نقاط اللي قلنا عليهم، عشان نقول إن الطريق بقى يستخدم بشكل كامل".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظتي جنوب سيناء والسويس، في إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.

من بين المشروعات افتتاح الرصيف البحري لشركة سوميد، ومشروعات كباري وإسكان في منطقة الطور وأبوزنيبة، وطريق على قناة السويس وكوبري الجيش المصري بمدخل السويس، وافتتاح المرحلة الأولى من طريق خدمة المحاجر، من نفق المشير محمد علي فهمي حتى طريق السويس وزعفرانة، والنفق شرم الشيخ ومشروعات خاصة بالحديد والصلب.

ومعظم المشروعات التي يفتتحها السيسي قومية تصب في إطار البنية الأساسية للدولة التي تهدف للتنمية الشاملة، وتحقيق معدلات التنمية وجذب الاستثمار، إذ إنّ البنية الأساسية مهمة ودونها لن يتم جذب المزيد من استثمارات، وهي أدوات تخدم التنمية.