وقع الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية، بروتوكول تعاون مع جمعية مستثمري السادس من أكتوبر برعاية وتنسيق نادي روتاري القاهرة شرق؛ لتوفير 5 آلاف فرصة عمل حقيقية للشباب بالمصانع والشركات التابعة لجمعية المستثمرين وتحت مظلة مبادرة "فرصتك" للتشغيل، والتي أطلقها "الروتاري" هذا العام وكأول بروتوكول يجرى توقيعه لتفعيل المبادرة.

ووقع عن جمعية المستثمرين الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، برعاية وتنسيق نادي روتاري القاهرة شرق ممثلا في مساعد محافظ نانسي المهدي ورئيس لجنة التشغيل بالجمعية ريمون عطا الله.

وحضر التوقيع من جانب المنطقة والأندية الروتارية كلًا من المحافظ عماد عبدالوهاب، والدكتور نيفين عبدالخالق رئيس لجنة التدريب المهني، وعادل عبدالشافي، وعددًا من قيادات ورؤساء الأندية الروتارية.

ويهدف البرتوكول إلى تشغيل الشباب في محافظات (القاهرة – الجيزة- القليوبية – المنوفية- الفيوم – بني سويف) مع توفير كل المميزات المناسبة للعمالة بدءا من وسائل الانتقال وتأمينات اجتماعية وعقود عمل قانونية وحوافز وأجور مناسبة ورعاية صحية واجتماعية مناسبة.

ورحب الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري 6 أكتوبر بهذا البروتوكول، متمنيًا أنَّ يحقق الهدف المرجو منه، مؤكّدًا التزام الجمعية بتوفير كل الوظائف لتشغيل الشباب وإنجاح هذه المبادرة.

كما قلّد محافظ المنطقة الروتارية شارة الروتاري كعضو شرفي بنادي القاهرة شرق للدكتور محمد خميس رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري 6 أكتوبر، وجرى تبادل الدروع والأعلام.