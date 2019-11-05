قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إن حجم الاستثمارات في شبه جزيرة سيناء وصل لـ2 تريليون جنيه.

وأضاف عبدالعال، خلال ترأسه للجلسة العامة للبرلمان اليوم: "كان يجب إنفاق هذه الأموال في تنمية سيناء منذ سنوات طويلة، ولكن للأسف الشديد هذا لم يتم في حقب زمنية متعاقبة، والآن جاء وقت تدارك الأمر، وبدأ تعمير سيناء بشكل حقيقي".

وتابع عبدالعال: "الأيام المقبلة ستشهد جني ثمار تنمية سيناء، والذي سيعود بالنفع على الوطن بشكل عام، وأبناء سيناء بشكل خاص".

وشدد رئيس مجلس النواب على أن تنمية سيناء لا يجب أن يتم النظر إليها باعتبارها تنمية عادية، بل تعد حماية لأمن مصر القومي.