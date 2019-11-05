قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن هناك بعض الدول تحاول أن تلون بعض الأمور بلون سياسي مثل مجال حقوق الإنسان، وتعطيها الطابع السياسي الذي يخدم مصالحها، والدليل أنه يتم عمل أكثر من مراجعة دورية لحقوق الإنسان، وهذا الملف فى مصر فيه تقدم كبير جدا.

وتابع "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن: "ميهمنيش هما في الخارج بيقولوا إيه، يهمني الجبهة الداخلية هنا تعرف إيه اللي بيتم وما يتم إنجازه، ووسائل الإعلام تسلط الضوء عليه، أه فيه قصور إعلامي، فلما أشوف ملف تنمية سيناء يخصص له تريليون جنيه، فهذا أساس حقوق الإنسان، من حق في الحياة، وحق في سكن ومياه وغيرها".

وأكد أن بعض الدول تحاول أن تلون بعض الأمور ومنها حقوق الإنسان بلون سياسي بما يخدم مصالحها، ضاربا المثل بموضوع ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان خلال المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في سنوات سابقة، قائلا: "لكن كان رئيس لمجلس النواب " في إشارة لسعد الكتاتني "في يوم من الأيام له هوى أن يساند بعض الجماعات الإرهابية ولا يتصف بالحياد".

واستطرد رئيس البرلمان: "أيوة عندنا بعض المنظمات المشبوهة المرتبطة بمصالح مع جماعات وجهات خارجية تضرب في الدولة، وأي معلومات مغلوطة بالخارج عن مصر تخرج من هنا في الداخل، والمجتمع الذي فيه نظام معلومات جيد لا يمكن اختراقه، وللأسف الشديد هناك بعض ضعاف النفوس".

وتحدث رئيس مجلس النواب، عن دور نواب البرلمان في التواصل مع المواطنين وخاصة الشباب وتعريفهم وتوعيتهم بما يتحقق من إنجازات، قائلا: "على مستوى الجمهورية لا يوجد مركز غير ممثل في مجلس النواب، لو كل نائب يقعد مع 100 شاب، النهاردة طبقا للمخطط الذي أسهم فيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عندما كان رئيس لجهاز التخطيط العمراني، وكان معه عاصم الجزار كنائب له، هذا المخطط وضع فب سنة 76، ولم يكونوا في منصب سياسي وقتها، وهذا المخطط مبنى على مرحلتين الأولى تنته في 2027 والأخرى في 2054، المفاجأة أن المخطط الذي كان من المفروض ينته في 2054، جرى بالفعل في الـ4 سنوات الماضية، هذا الإنجاز غير بارز، وهذه مسؤولية الحكومة أيضا، في تسليط الضوء بوسائل الإعلام، فهناك شائعات تلاحقنا والشائعات والحرب مش هتنتهي، وأنتم ترون كل يوم شائعات ضد الدولة، ولابد من توعية ورفع مناعة الشباب".

وخاطب "عبدالعال"، النواب، قائلا: "المعركة الانتخابية قد تكون بدأت، كم نائب تواصلوا مع الشباب في الجامعات، قليل جدا، هذه قضية مهمة جدا وتستغل سياسيا، وأرى البعض داخل المجلس الذي يطلق بعض التصريحات غير المسؤولة بامتياز لابد من مراجعتها والتوقف عندها كثيرا".