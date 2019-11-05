أخلت، اليوم الثلاثاء، إدارة المدرسة القومية الخاصه في المنيا، مبني يضم 11 فصلا دراسيا، وتقرر تحويل طلاب المرحلتين الإعداديه والثانوية إلى فترة مسائية بذات المدرسة، لحين ورود تقرير هيئة الأبنية التعليمية بالبت في صلاحية المبنى الذي تعرض لأعمال تنقيب عن آثار أسفله، ووجدت حفره بعمق 25 مترا داخل إحدى الغرف، بسبب أعمال الحفر.

وكانت النيابة العامة قررت تحت إشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، ندب لجنة من المختصين بهيئة الأبنية التعليمية لبيان طبيعة الحفر الموجود بالمدرسة القومية، وبيان مدى تأثيره علي المبنى، ومقدار التلفيات التي نجمت عن أعمال الحفر وتقدير القيمة المتوقعة لرد الشئ لأصله.

كما طلبت النيابة استعجال تحريات إدارة البحث حول واقعة ضبط تشكيل عصابي من 4 أشخاص ينقبون عن الأثار أسفل المدرسة، مع حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول مدى علاقة مدير المدرسة بالواقعة من عدمه.

وقال مسؤول بتعليم المنيا، إن المدرسة محل الواقعة تتبع الجمعية التعاونية التعليمية للمعاهد القومية الخاصة الخاضعة لوزارة التربية والتعليم مباشرة، ولا تخضع لمديرية تعليم المنيا إلا من الناحية الفنية فقط.

وأضاف أنه حرصا على أرواح الطلاب تقرر إخلاء المبنى القبلي بالمدرسة الذي تم التنقيب أسفله، علي أن يبدأ اليوم الدراسي بالنسبة للمرحله الابتدائيه ورياض الأطفال من الساعه السابعة والنصف صباحا وحتي الثانية عشر ظهرا، ومن الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا وحتي الرابعة والنصف عصرا بالنسبة لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك لحين البت في سلامة المبنى القبلي من عدمه.

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى السبت الماضي، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لوحدة البحث الجنائي بقسم شرطة المنيا، بوجود أعمال تنقيب عن آثار داخل مدارس القومية الخاصة "إبتدائي –إعدادي –ثانوي" الكائنة بشارع الحرية بجوار مسجد الفولي.

شكل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم المنيا، ومعاونة النقيب أحمد معتز، وبالانتقال والفحص، تم ضبط "محمد م ع" 36 عاما خفير خصوصي بالمدرسة، مقيم بقرية تله، وبمواجهته بما جاء بالتحريات قرر قيامه وكل من: "محمد ف ك" 40 عاما موظف شؤون قانونية بالري، وعضو مجلس إدارة جمعية تعاونية "التعليمية للمعاهد القومية الخاصة"، و"عمار م ج" 25 عاما، طالب بكلية السياحة والفنادق، ومقيم بفيصل بالقاهرة، و"محمود ا م" 24 عاما، طالب بمعهد الهندسة ومقيم بأبوقرقاص، بالاتفاق مع"ي-م" 45 عاما، مدير المدرسة، بالتنقيب عن الآثار داخلها، عقب انتهاء اليوم الدراسي الخميس والعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت علي أن يقوم الأخير بتسهيل دخولهم وتأمينهم أثناء الحفر.

وبإرشاد الخفير، تم ضبط المتهمين داخل غرفة المعلمين أثناء قيامهم بالتنقيب، وتبين وجود حفرة بعمق 25 مترا، وعثر علي الأدوات المستخدمة وهي عبارة عن: "فأس –بلطة –جهاز قياس ماء –بخور –مياه ورد- خرطوم طويل – وسائل إنارة"، كما تم ضبط قطعة آثرية بحوزتهم علي شكل قاعدة من الجرانيت بها نقوش ورسومات فرعونية ومثبت أعلاها شكل قدم يشتبه في أثريتها.

وبمواجهة المضبوطين، أقروا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار وأيدوا ما جاء بأقوال الخفير المذكور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11949 إداري قسم شرطة المنيا، وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهمين الـ4 علي ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة ومدي علاقة مدير المدرسة بها من عدمه.