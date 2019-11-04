نظّم أقباط قرية «منهرى»، التابعة لمركز أبوقرقاص بالمنيا، مساء أمس، مسيرة حاشدة احتفالاً برفات القديسة سانت تريزا، الذى وصل من فرنسا مطلع أكتوبر الماضى، ليجوب كافة كنائس مصر.

وقال شفيق مكرم، من أبناء القرية، إن حشود الأهالى شاركت فى المسيرة التى جابت شوارع القرية، وصولاً إلى كنيسة «أم الرحمة الإلهية» بمنهرى، وأقيم قداس مسائى قبل أن تُستأنف المسيرة التى حُمل خلالها الرفات على الأكتاف إلى كنيسة ماربولس ومارجرجس، كما أقيم قداس إلهى، صباح أمس، قبل أن يتوجه الرفات إلى محافظة الفيوم.

وقال مسئول بالمطرانية إن كنيسة الكاثوليك تقدمت بطلب منذ عام 1990 لاستقبال رفات القديسة «تريزا» بمصر، ووصل بالفعل من فرنسا فى زيارة تستغرق ٣ شهور، سينتقل خلالها بين الكنائس فى جميع المحافظات، ولفت إلى أن الرفات وصل مصر فى مطلع أكتوبر الماضى، وكانت أولى محطاته كنيسة سانت تريزا بشبرا، حيث وُضع الرفات داخل صندوق خشبى أمام أيقونة القديسة لإشعال الشموع وطلب الشفاعة والصلاة، وعقب انتهاء المدة المحددة للزيارة سيعود الرفات إلى فرنسا مرة أخرى.

"تواضروس" لشباب الحرفيين: للحرية ضفتان "القانون الإلهى والقانون الوضعى" ودونهما الفوضى

من جهة أخرى، قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن الحرية مثل نهر النيل لها ضفتان: الأولى القانون الإلهى، والأخرى القانون الوضعى، وما دون ذلك فهو الفوضى، مشيراً إلى أن الحرية يجب أن تكون منضبطة.

وأضاف البابا، خلال إجابته على أسئلة المشاركين فى لقاء شباب الحرفيين بكنيسة القديس أنطونيوس بزهراء المعادى، أن الرهبنة ليست فى خطر وعليها إقبال، لافتاً إلى أن الكنيسة ستصدر كتاباً وثائقياً عن الأديرة القبطية المعترف بها.

ووضع البابا، اليوم، حجر الأساس لمستشفى «كيمى» بمدينة العبور، ويعد أحد مشروعات المكتب البابوى للمشروعات والعلاقات، كما افتتح الأكاديمية الطبية التى تحمل الاسم نفسه، وتضم مركزاً تدريبياً للأطباء وأطقم التمريض.