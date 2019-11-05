قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إنّ هناك دولا تحاول تلوين بعض الأمور الخاصة بحقوق الإنسان في مصر وصبغها بصبغة سياسية، مشيرًا إلى أنّ رئيسا سابقا للمجلس الدولي للأمم المتحدة كان له هوى بدعم الجماعات الإرهابية.

وأضاف رئيس مجلس النواب أنّ "الأهم من الخارج، هو سلامة الجبهة الداخلية وتحصينها، فالخارج لا يرون ماذا يحدث في مصر، ولا ينظرون إلى صرف تريليون جنيه في التنمية في مصر، لكن هناك منظمات مشبوهة وبعضها داخل مصر، مرتبط بجماعات إرهابية ودول كارهة لمصر".

وتابع عبدالعال: "يجب أن يكون المجتمع المصري لديه المناعة الكافية ضد أي اختراق، وهذا دور المسؤولين وعلى رأسهم النواب أنفسهم"، مطالبًا أعضاء المجلس بالتواصل أسبوعيًا مع الشباب في دوائرهم وفي الجامعات، لتسويق الإنجازات التي حققتها مصر، إذ إنّ تحصين الدولة لن يتم إلا بتقوية مناعة الشباب.

جاء ذلك تعقيبًا على علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، الذي أكد أنّ المؤتمر الدولي المقرر له 13 نوفمبر الحالي، ستشارك فيه دول حجزت فنادق كاملة لمنظمات حقوقية تعمل ضد مصر وتسعى لإسقاط مصر، وأنّه (أي عابد) أشار في المذكرة عن إنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان التي لم يتم الإشارة إليها في وسائل الإعلام رغم أنّها إنجازات ضخمة، مشيرًا إلى أنّ حق المعارضة مكفول داخل مجلس النواب، لكن من آليات التحقق من المعلومات التي ترد للجنة الأممية لحقوق الإنسان نص صريح عن معلومات حالة حقوق الإنسان وفقًا لتقارير البرلمان وما ينشر عنها في وسائل الإعلام.