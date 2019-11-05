قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ الدولة المصرية ضخت استثمارات هائلة في سيناء خلال آخر 5 سنوت، بتكلفة استثمارية للمشروعات بلغت نحو 800 مليار جنيه، ارتباطًا بالامن القومي المصري.

وأضاف السيسي خلال افتتاحه مشروعات قومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، أنّ المشكلات التي كانت تواجه المواطنين نتيجة السيول تمت مراعاتها في تصميم المشروعات الجديدة، متابعا: "الحلول العادية لبناء دولة أمر مش بسيط ولا ببلاش، بفلوس كتير".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظتي جنوب سيناء والسويس، في إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.

من بين المشروعات افتتاح الرصيف البحري لشركة سوميد، ومشروعات كباري وإسكان في منطقة الطور وأبوزنيبة، وطريق على قناة السويس وكوبري الجيش المصري بمدخل السويس، وافتتاح المرحلة الأولى من طريق خدمة المحاجر، من نفق المشير محمد علي فهمي حتى طريق السويس وزعفرانة، والنفق شرم الشيخ ومشروعات خاصة بالحديد والصلب.

ومعظم المشروعات التي يفتتحها السيسي قومية تصب في إطار البنية الأساسية للدولة التي تهدف للتنمية الشاملة، وتحقيق معدلات التنمية وجذب الاستثمار، إذ إنّ البنية الأساسية مهمة ودونها لن يتم جذب المزيد من استثمارات، وهي أدوات تخدم التنمية.