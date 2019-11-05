تساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي عن موعد انطلاق المرحلة الأولى من أعمال مدينة السويس الجديدة، خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظتي جنوب سيناء والسويس، وردّ عليه وزير الإسكان، قائلًا: "الأعمال المساحية جارية بالموقع وتم إعداد المخطط الاستراتيجي، وعرضنا عليكم البدائل الموقعية منذ شهر، وتم إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية التي شرحناها سريعًا، ويتم الآن بالتزامن أعمال الرفع المساحي وأعمال المخطط الاستراتيجي".

وقاطعه الرئيس السيسي، قائلًا: "يعني المرحلة الأولى من المدينة؟!"، ليرد عليه وزير الإسكان: "بداية من العام المالي المقبل".

وواصل السيسي، موجهًا حديثه لوزير الإسكان: "يعني إحنا يا دكتور بناخد الفلوس بتاعة المدن الجديدة من الموازنة العامة؟"، ليرد عليه وزير الإسكان: "لأ يا افندم، من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إحنا هيئة اقتصادية لا نحصل على أموال من موازنة الدولة، وبداية من 1 يوليو المقبل، هنبدأ أعمال المرحلة الأولى".

ليرد رئيس الجمهورية: "لأ ده كتير أوي، إحنا متأخرين يا دكتور، يعني هنخلص المرحلة الأولى في سنتين بحلول 2022؟".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظتي جنوب سيناء والسويس، في إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.

من بين المشروعات افتتاح الرصيف البحري لشركة سوميد، ومشروعات كباري وإسكان في منطقة الطور وأبوزنيبة، وطريق على قناة السويس وكوبري الجيش المصري بمدخل السويس، وافتتاح المرحلة الأولى من طريق خدمة المحاجر، من نفق المشير محمد علي فهمي حتى طريق السويس وزعفرانة، والنفق شرم الشيخ ومشروعات خاصة بالحديد والصلب.

ومعظم المشروعات التي يفتتحها السيسي قومية تصب في إطار البنية الأساسية للدولة التي تهدف للتنمية الشاملة، وتحقيق معدلات التنمية وجذب الاستثمار، إذ إنّ البنية الأساسية مهمة ودونها لن يتم جذب المزيد من استثمارات، وهي أدوات تخدم التنمية.