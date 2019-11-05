مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق "طنطا – السنطة "

شهد طريق "طنطا – السنطة " أمام عزبة الخطيب بمحافظة الغربية، اليوم، مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين والضحية إلى طوارىء مستشفى السنطة المركزي .

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز زفتى، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة عن مصرع شخص يدعى" مصطفي أمين أبو مسلم شاهين" 35 سنة، وإصابة اثنين آخرين وهم "محمد كامل راشد" 50 سنة، بكسور بالقدمين وكدمات بالجسم وحاليا في مستشفى السنطة العام، و"ظريف أنور محمد" 43 سنة، بحالة سيئة وتم تحويله إلى مستشفى الجامعة بطنطا لإسعافهم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بتشريح ودفن الجثة، وإعادة تسيير حركة النقل والمرور .