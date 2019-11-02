توافد الآلاف من أسر وعائلات الشارع الغرباوي، صباح اليوم، على عشرات المعارض والقوافل الغذائية الثابتة والمتحركة تحت عنوان "كلنا واحد"، التي دشنتها مديرية أمن الغربية، لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم البلدية بتخفيصات تتراوح بين "20 - 30" %، لمواجهة جشع بعض التجار.

ورصدت "الوطن " انتشار عشرات السيارات التابعة للمشروعات الأمن الغذائي أمام دواوين مجالس المدن والأحياء فضلا عن توافر معارض ثابتة بشوارع البحر والجيش بمراكز بسيون وطنطا والمحلة وسمنود والسنطة وزفتى، وهو ما لاقى استحسان كل الأسر والعائلات الذين طالبوا بتعميم تجربة القوافل والسيارات المتنقلة بكل القرى والمراكز على مستوي المحافظة.

أهالي الغربية يطالبون بنشر معارض الداخلية في كل المحافظة

"الحمد لله لمسنا تحسن كبير فى أسعار الخضروات والفاكهة والدواجن واللحوم البلدية وهو ما يعد رسالة مطمئنة لعودة دور الدولة، حيث وصل سعر كيلو الدواجن إلى ما يقرب من 22 جنيها بينما سعر كيلو لحم البلدي الطازج لايتجاوز الـ 90 جنيها، بينما وصلت أسعار الغلال ما بين (5 - 10) جنيهات للكيلو الواحد في حين وصل كيلو طماطم والبتنجان إلى 6 جنيهات"، بتلك الكلمات عبر حسن الأشقر، موظف حكومي لـ"الوطن "، عن رضاه عن تلك المعارض، المقامة بالتعاون مع مديرية أمن الغربية، مطالبا بنشرها في كل أنحاء المحافظة.

وأضاف، "نحن سعداء بوصول سعر كيلو الفاكهة والخضروات والأسماك لأسعار منخفضة ومناسبة لا تزيد عن 40 جنيها للكيلو كحد أقصى بينما أدناه يصل إلى 5 جنيهات للكيلو الواحد".

كما ناشد وزارة الداخلية بتدشين حملات تموينية مكبرة بالتنسيق مع مفتشي الأغذية للرقابة على المحال التجارية والأسواق الاستهلاكية، لإعادة ضبط الأسعار كليا وضبط المخالفين خلال الأشهر القادمة.

وقالت نسرين حامد، موظفة حكومية، إن بعض التجار كانوا قد استباحوا حقوق الأسر من محدودي الدخل فى رفع أسعار السلع الغذائية واللحوم، وبيعها بأزيد من ثمنها الحقيقي بقصد تحقيق أرباح خيالية على حساب الناس، على حد قولها.

وأشادت "حامد" بانتشار القوافل الغذائية فى مواعيد انصراف الموظفين والعمال أمام مؤسساتهم ومصانعهم وتقديم عروض تخفيض الأسعار بصورة مستمرة، مشيرة بقولها "كلنا مع رئيسنا عبد الفتاح السيسي لمواجهة الإرهاب ولكن جشع التجار يعد إرهابا من نوع آخر يحارب المجتمع المصري ولازم جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين أن تقوم بدورها في التصدي للمخالفين".

محافظ الغربية يوجه بتعميم القوافل الغذائية بالقري الأكثر احتياجا وأمام المصانع العمالية تلبيه للجمهور

في المقابل، أصدر اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، توجيهاته إلى روساء مجالس المدن والأحياء بأهمية التنسيق الجيد مع مدير مباحث التموين، برئاسة العميد محمد عتمان، وتحت إشراف اللواء محمود حمزة، مدير الأمن على مستوى كافة الميادين العامة، لتحقيق أقصى استفاده للجمهور خلال الفترة المقبلة.

وأشار محافظ الغربية إلى أن هناك تنسيق كامل مع بعض التجار وأعضاء الغرفة التجارية لمد ودعم بيع السلع اللازمة لكل عائلات الشارع الغرباوي والسلع المستحقة بأسعار مخفضة والتى تعد رسالة وطنية، لتحقيق الاستفادات المرجوة للعائلات والأسر.

جدير بالذكر أن شوارع وميادين محافظة الغربية تحوي أكثر من 12 معرض سلع متخصص في بيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات والسنطة وبسيون وسمنود وغيرها.