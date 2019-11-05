قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إن اليوم هو يوم "بهيج" بسبب اجتماع اليمنيين في المملكة العربية السعودية: "كل يوم يجتمع فيه اليمنون هو يوم فرح للملكة العربية السعودية".

وأضاف "بن سلمان"، خلال كلمته التي القاها أثناء توقيع اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، نقلته فضائية "سكاي نيوز"، أن المملكة كانت في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز وستظل دوما مع اليمنيين، حريصة على استقرار اليمن وساعية لازدهاره، وواثقة بأن حكمة أبناء شعبه تسمو فوق كل التحديات، موضحا أن موقف المملكة تجاه اليمن من المواقف الأصيلة كأصالة الشعب العزيز الذي تربطنا به أواصر الدين والقربة والعروبة والجوار.

وأكد ولي العهد السعودي، أنه استمرارا لتلك المواقف الراسخة فقد صدرت توجيهات من خادم الحرمين الشرفين للمسؤولين في المملكة لبذل كل الجهود لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن، مشيدا باستجابه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي لدعوة المملكة للحوار فيها، والوقوف على ما تم التوصل إليه من اتفاق في الرياض: "نسأل الله أن يكون كفاتحة خير لمرحلة جديدة من الاستقرار والبناء والتنمية، والمملكة ستكون معكم كما كانت دوما، وأشكر أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأنوه بما قدمته دولة الإمارات المتحدة الشقيقة من تضحيات جليلة في ساحة الشرف مع جنودنا البواسل وزملائهم من قوات التحالف".