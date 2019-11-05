بن سلمان: شُغلنا نصرة الشعب اليمني والدفاع عنه ضد التدخلات الخارجية

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إن شغل المملكة الشاغل منذ بدء الأزمة اليمنية هو نصرة الشعب اليمني الشقيق، استجابه لطلب الرئيس الشرعي، وانطلاقا من مبدأ الدفاع عن النفس ضد التدخلات الخارجية، التي تسعى لفرض واقع جديد عليه بقوة السلاح.

وأضاف "بن سلمان"، خلال كلمته التي القاها أثناء توقيع اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، ونقلته فضائية "سكاي نيوز"، أن ذلك التدخل الخارجي انقلب على الشرعية ومؤسساتها وهدد أمن جيرانها وأمن المنطقة والممرات المائية الحيوية للعالم كله، موضحا أن التحالف قد تمكن من تحقيق الكثير من الأمن في اليمن وأمن المنطقة؛ مع تقديم الدعم للشعب اليمني بما يجمعنا به من محبه؛ وسنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني لاستعاده دولته والوصول إلى حل سياسي وفقا للمرجعيات الثلاث؛ ولتفويت الفرصة على كل من يريد الشر لليمن الشقيق والعزيز.

وأكد ولي العهد السعودي، أن المملكة تمتلك النوايا الصادقة بجانب الحكمة اليمنية التي تمثلت بـ"اتفاق الرياض" لإعلاء مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار، وفوق كل مطمع من الأطراف التي تسعى لنشر الطائفية والفوضي وعدم الاستقرار في اليمن، مشيرا إلى أن الاتفاق سيفتح تفاهمات أوسع بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي ينهي تلك الأزمة اليمنية ويحصنها ويحميها من من لا يريدوا الخير لليمن بجميع مكوناته وسائر شعوب أمتنا العربية.