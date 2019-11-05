أشادت نقابة المحامين المصرية بموقف نظيرتها العراقية الداعم للحراك الشعبي الذي تشهده العراق منذ أسابيع، ومطالبه المشروعة وخاصة المتعلقة بوقف التدخل الإيراني في شئون البلاد، وتحسين الأحوال الاقتصادية، وتوفير الخدمات، وإنهاء النظام السياسي الطائفي الذي يعصف بالاستقرار.

وأكدت نقابة المحامين في مصر، أن المحاماة رسالة أحد أهدافها الأساسية الدفاع عن الشعب وحقوقه، وهذا ما تجلى في موقف نقابة المحامين العراقية بإعلان الإضراب أمام المحاكم باستثناء قضايا المتظاهرين والتي شكلت لجانا قانونية للدفاع عنهم، إضافة لموقفها المشرف في استلام الدعاوى القضائية التي يرغب المواطنون العراقيون في إقامتها ضد قوات الأمن نتيجة لاستخدام الرصاص الحي، والغاز المسيل للدموع، لفض المظاهرات التي شهدتها بغداد وجنوب البلاد.

وثمنت النقابة، موقف النقابات المهنية العراقية الداعم للحراك الشعبي، وطالبت السلطات العراقية بالاتجاه نحو حوار مجتمعي جاد تمثل فيه كافة فئات الشعب، وفي القلب منهم المهنيين ورجال القانون، للخروج من الأزمة الراهنة بما يحقق صالح العراق ويخرجها من النفق المظلم الذي دخلت فيه منذ الغزو الأمريكي لها عام 2003.

وشددت النقابة على أن الشعب العربي يتمنى عودة العراق كما كانت قوية، تفرض سيطرتها على كامل التراب الوطني، بعلم وحكومة ومجلس نواب موحدين، بعيدا عن أي محاولات خارجية لتقسيمه "شمال وجنوب" كما حدث في السودان.