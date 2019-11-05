تعود ساندرا بولوك للتعاون مع "Netflix" في عمل فني من إخراج نورا فينجشيدت، في فيلم درامي عن الحياة بعد السجن، ويعتبر التعاون الثاني بينها وبين المنصة الإلكترونية الشهيرة، بعد فيلم "Bird Box"، وجاء ذلك وفقا لخبر نشره موقع مجلة "فارايتي".

وتدور أحداث الفيلم حول سيدة خرجت من السجن بعد قضاء الوقت بسبب جريمة عنيفة، وتحاول الدخول مجدداً إلى مجتمع يرفض مسامحة ماضيها، وفي مواجهة الحكم الصارم من صديقاتها وأقرانها السابقين، فإن أملها الوحيد في الخلاص هو العثور على أختها الصغرى التي أجبرت على تركها.

ويعتبر الفيلم التجربة الروائية الثالنية للمخرجة نورا فينجشيدت بعد فيلم "System Crasher"، الذي عرض للمرة الأولى في مهرجان برلين السينمائي، وحصل على الدب الفضي "جائزة ألفريد باوير"، لأفضل فيلم يمتلك فنيات جديدة من المهرجان، بالإضافة إلى حصوله على 24 جائزة دولية، ورشحته ألمانيا في فئة أفضل فيلم عالمي في أوسكار 2020.