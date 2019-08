اختارت ألمانيا فيلم "System Crasher" إخراج نورا فينجشيدت، لترشيحها إلى جائزة أوسكار عن فئة أفضل فيلم عالمي طويل، بالنسخة الـ92 من حفل توزيع الجوائز الشهير، وذلك وفقا لخبر نشره موقع مجلة "فارايتي".

وتم اختيار الفيلم من قائمة من سبعة أفلام، مقدمة من منتجيها من قبل الأعضاء الثمانية في لجنة الاختيار الألمانية، التي تتألف من ممثلين عن ثماني جمعيات ومؤسسات تجارية للسينما الألمانية.

ويعتبر الفيلم هو التجربة الإخراجية الروائية الطويلة الأولى للمخرجة، وعرض للمرة الأولى في الدورة السابقة من مهرجان برلين السينمائي، وحصل على الدب الفضي "جائزة ألفريد باوير"، لأفضل فيلم يمتلك فنيات جديدة من المهرجان، وحصد بعد ذلك مجموعة واسعة من الجوائز في عدد من المهرجانات السينمائية.

الفيلم دراما اجتماعيّة تتناول معاناة "بيني"، فتاة في التاسعة من عمرها، مصابة بحالة نفسيّة معقّدة تصعب السيطرة عليها، وفي سعيها الدؤوب للحب تدفع الجميع من حولها إلى اليأس.

تم ترشيح ألمانيا في فئة جوائز الأوسكار الدولية لأوسكار 11 مرة منذ إعادة توحيدها في عام 1990، وفازت بالجائزة مرتين، الأولى عن فيلم "Nowhere in Africa" في عام 2002 ، و"The Lives of Others" عام 2006، سجلت آخر ترشيح لها في العام الماضي بـ"Never Look Away" إخراج فون دونيرسمارك ، الذي خسر أمام المكسيكي "Roma" للمخرج ألفونسو كوارون.