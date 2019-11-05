أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم الفنانة داليدا، في مشروع عاش هنا، الذى يعمل على توثيق رموز مصر لمختلف الأجيال، فيمكن للمارة مشاهدة لافتة تحمل اسمها، وعنوانها 16 شارع خمارويه بشبرا مصر القاهرة.

وولدت داليدا، واسمها الأصلي "يولاندا جيجليوتي"، في القاهرة يوم 17 يناير عام 1933، لعائلة يولاندا إيطالية الأصل المقيمة في مصر، واشتركت بمسابقة ملكة جمال مصر وفازت باللقب في العام 1954.

- كانت انطلاقتها الأولى من باريس، وحققت منذ أول أسطوانة غنائية نجاحا كبيرا.

- في عام 1958 حصلت داليدا جائزة إذاعة "مونتي كارلو"، واستطاعت المحافظة على هذه الجائزة لمدة 7 سنوات على التوالي.

- قدمت أعنية "سالمة يا سلامة" عام 1977، التي تمت ترجمتها وتسجيلها بخمس لغات مختلفة.

- ظلت واحدة من مشاهير الغناء في العالم حتى توفيت عام 1987، ودفنت في مقبرة (مونمارتر) في باريس.

اختارها المخرج نيازى مصطفى لتقوم بدور صغير تحت اسم دليلة فى فيلم سيجارة وكاس عام 1955.

- في سنة 1986 شاركت في فيلم "اليوم السادس" من إخراج يوسف شاهين

- سجلت أكثر من 1000 أغنية باللغات الفرنسية والإيطالية والإسبانية والألمانية والعربية.