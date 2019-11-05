ترامب: اتفاق الرياض بشأن اليمن بداية جيدة جدا

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية "بداية جيدة جدا".

ودعا ترامب، حسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، جميع الأطراف اليمنية "للسعي من أجل التوصل لاتفاق شامل".

ووقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم، مع الانفصاليين الجنوبيين، اتفاقًا لتقاسم السلطة في جنوب البلد الغارق في الحرب، بحسب التلفزيون السعودي.

وبموجب الاتفاق، سيتولى المجلس الانتقالي الجنوبي عددا من الوزارات في الحكومة اليمنية، وستعود الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، بحسب المسؤولين وتقارير إعلامية سعودية.